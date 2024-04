Caso Amadeus: arriva il comunicato ufficiale della Rai dopo l'addio del conduttore

La giornata del 15 Aprile 2024 passerà alla storia come quella dell’addio alla Rai di Amadeus. Il conduttore dei record, che ha alle spalle 5 edizioni di Sanremo con ascolti incredibili, ha infatti ufficializzato la sua decisione di lasciare la TV pubblica e non rinnovare il contratto in scadenza il 31 Agosto 2024.

A seguito del video di ringraziamento, in cui ha voluto allontanare le indiscrezioni pubblicate sulla stampa circa le ragioni che l’hanno spinto a prendere la decisione, è arrivato anche il comunicato stampa della Rai.

La TV di Viale Mazzini ha fatto sapere che “con rammarico prende atto della decisione di Amadeus di interrompere il rapporto di collaborazione con il Servizio Pubblico. Ma resta, forte, il senso di riconoscenza e di gratitudine per il percorso comune, costellato di grandi successi e di momenti che, come il Festival di Sanremo, sono entrati nella storia della Rai e del Paese”.

In serata è arrivata anche la dichiarazione dell’amministratore delegato Rai Roberto Sergio e del direttore generale Giampaolo Rossi, i quali hanno commentato l’addio del conduttore. “Dopo la dichiarazione con la quale Amadeus ha pubblicamente annunciato l’interruzione della sua collaborazione con la Rai, gli rivolgiamo un sincero saluto e concordiamo sulle parole che ha voluto riservare all’Azienda, alla sua dirigenza e, soprattutto, ai lavoratori del Servizio Pubblico, ringraziandolo per i percorsi condivisi, tra grandissimi successi, in questi anni” hanno affermato i due dirigenti, i quali hanno ringraziato Amadeus “per aver dato atto alla Rai di tutti gli sforzi compiuti per farlo continuare a essere della squadra Rai e ci sentiamo in dovere di concordare con lui nello stigmatizzare le molte, incredibili, fake news circolate nei giorni scorsi che hanno cercato di minare il rapporto di Amadeus con il Servizio Pubblico da sempre contraddistinto da correttezza e professionalità”.

