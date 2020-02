Dopo il caso Apu de I Simpson Adi Shankar propone uno spin-off su di lui

Nei giorni scorsi c'è stata la conferma dell'addio di Hank Azaria ad Apu, il personaggio de I Simpson di origine indiana a cui il doppiatore ha prestato la voce per quasi trent'anni. Secondo Azaria il personaggio era intrappolato in una serie di stereotipi razziali, come racconta anche il documentario The Problem with Apu di Hari Kondabolu.

Se molte voci critiche, a partire dallo stesso Kondabolu, hanno suggerito agli autori dei Simpson di "riformare" il personaggio di Apu, il celebre titolare del Jet Market - per esempio scegliendo un doppiatore di origine indiana (Azaria è di origine ebraica sefardita), dandogli un nuovo lavoro o facendo diventare i suoi figli dei veri e propri personaggi della serie - i produttori hanno sostanzialmente deciso di tagliare fuori il personaggio dallo show. Apu non "recita" una battuta dal 2017 e adesso, con l'ufficialità dell'uscita di scena di Hank Azaria, sembra probabile che non lo sentiremo più parlare.

Non è questo, però, il modo giusto di risolvere il problema, secondo Adi Shankar. Il produttore esecutivo di Castlevania, anch'egli tra i più critici per la gestione del personaggio di Apu ne I Simpson, ha dichiarato a The Hollywood Reporter che "silenziare Apu è un passo di lato. Non annulla il danno, non affronta il problema e non giova alla creatività dello show. Rimuove semplicemente un'altra faccia marrone dalla tv."

Secondo Shankar, invece, sarebbe giusto creare uno spin-off su Apu, che affronti di petto la situazione. "Si discute di costrutti razziali, e sarebbe un'opportunità perfetta per decostruirli e dissolverli" ha detto.

In ogni caso, secondo i produttori de I Simpson Adi Shankar parla a titolo personale e non in nome dello show, e lo stesso Matt Groening ha affermato che non c'è l'intenzione di rivoluzionare il personaggio di Apu.