Casper, il fantasmino torna in TV: in sviluppo una serie live-action per Peacock

La piattaforma streaming Peacock continua a ampliare il suo catalogo di serie originali, e adesso ha annunciato anche lo sviluppo di una serie tv live-action sul fantasmino Casper.

Molti di voi (probabilmente Millennial) ricorderanno maggiormente il film del 1995 con Christina Ricci e Malachi Pearson o forse una delle cinque serie animate a lui dedicate, ma di certo il nome Casper vi dirà qualcosa (o Gasperino, se volete andare ancora più indietro nel tempo).

Il celebre fantasmino protagonista delle produzioni Famous Studios e delle pubblicazioni di Harvey Comics sta per tornare.

La piattaforma streaming Peacock ha annunciato lo sviluppo di una serie tv live-action di genere horror/avventura, una storia di formazione che ripercorrerà e immaginerà nuovamente le origini del celebre fantasma.

La serie scritta e prodotta da Kai Yu Wu (The Ghost Bride, The Flash) sarà ambientata al liceo. "Quando una nuova famiglia arriverà nella piccola città di Eternal Falls, Casper si ritroverà coinvolto in un mistero che nasconde oscuri segreti seppelliti ormaida più di 100 anni".

Secondo Deadline lo show farà uso di CGI. Non sappiamo ancora, tuttavia, di quanti episodi potrebbe essere composta, né quando potrebbero iniziare i lavori.

Tra gli altri originali attualmente in sviluppo per Peacock troviamo anche la serie tv di Vampire Academy e la seconda stagione di One of Us is Lying.