Cassandra Clare: che fine ha fatto l'autrice dei libri di Shadowhunters?

Dopo un primo fallito adattamento, con un film del 2013, anche la serie TV Shadowhunters è stata cancellata, dopo solo tre stagioni. Eppure la saga continua a rimanere di grande successo tra i giovani, nonostante gli scarsi successi avuti dalle trasposizioni su schermo. Ma quali sono i progetti attuali della scrittrice di Shadowhunters?

Cassandra Clare, pseudonimo letterario di Judith Rumelt e autrice della serie, nasce a Teheran il 27 luglio del 1973 e si dedica sin da subito al mondo della scrittura. La maggior parte delle sue opere riguardano il mondo di Shadowhunters, per cui ha scritto numerose saghe: la più famosa è sicuramente The Mortal Instruments, i cui libri sono stati la fonte principale per l'adattamento della serie TV targata Freeform. The Mortal Instruments conta sei libri, usciti tra il 2007 e il 2014, editi per l'Italia da Mondadori nella collana Chrysalide.

Ma di certo il franchise non è finito qui: basti pensare che sono state prodotte ben sei altre saghe: The Infernal Devices, Le cronache dell'accademia Shadowhunters, Le cronache di Magnus Bane, The eldest curses, Dark Artifices e The Last Hours, la cui figura l'ultimo progetto editoriale della Clare, La catena d'oro, uscito in Italia il 3 marzo del 2020.

Inoltre, l'autrice rimane molto attiva nel promuovere possibili futuri adattamenti per Shadowhunters. Infatti, nonostante la cancellazione della serie TV tratta da The Mortal Instruments, la Clare ha dichiarato che Constantin Film ha acquisito i diritti per produrre una serie da The Infernal Devices, il prequel della saga sugli strumenti mortali. Nonostante le connessioni tra le due saghe, la scrittrice ha confermato che la serie, quando (e se uscirà), non sarà uno spin-off dello show che abbiamo già visto su Freeform, ma avrà un cast diverso e le vicende narrate avranno solo il materiale di partenza in comune. Nonostante per diverso tempo non se ne fosse saputo nulla, il sito The Cinema Spot ha confermato qualche mese fa che la serie è attualmente in lavorazione, sotto la supervisione proprio di Cassandra Clare.

I fan delle opere della scrittrice non vedono l'ora di saperne di più e mentre rimaniamo tutti in attesa di nuovi romanzi che vadano a espanderne l'universo narrativo, anche l'attrice dell'Arrowverse Katherine McNamara ha ringraziato la serie di Shadowhunters per averle insegnato molto sul set.