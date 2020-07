Cassandra malata di leucemia, tocca il cuore di Maria De Filippi: parteciperà ad Amici

Cassandra è una giovane ragazza malata di leucemia che ha un solo sogno nel cassetto, quello di poter partecipare ad Amici di Maria De Filippi in qualità di cantante. Grazie ad un video postata da un infermiere, questo sogno potrebbe diventare realtà.

Cassandra ha 21 anni, tanta passione e tanto talento, ma dopo una serie di accertamenti scopre un male improvviso: "Ho iniziato subito con i ricoveri e con i cicli di chemioterapia. Ero molto spaventata all'inizio, era tutto così nuovo per me. Credo che nessuno si senta pronto davvero ad affrontare un percorso di cura del genere che ti scombussola totalmente la vita".

La giovane ragazza non si è data di certo per vinta, e ha continuato questa battaglia con la sua incredibile tenacia: "Nonostante la complessa situazione, ho cercato sempre di affrontare tutto restando positiva, non solo per me stessa, ma soprattutto per i miei cari: i miei genitori, mio fratello e il mio ragazzo che non mi hanno lasciata mai sola. La chemio spossa e non poco, e così per far passare più allegramente questi momenti difficili ho ripreso a cantare, un po’ per me stessa e un po’ anche per le mie vicine di letto e di stanza con cui ho avuto un rapporto bellissimo".

Un infermiere del Cardarelli di Napoli ha poi postato su Youtube il video di una sua performance sulle note di If I Ain't Got You di Alicia Keys che è giunto a Maria De Filippi. La nota conduttrice ha deciso così di aprirle le porte del suo famoso talent permettendole di fare un provino via Skype.

Ricordiamo che l'ultima edizione di Amici è stata vinta da Gaia Gozzi. Speriamo tutti che Cassandra possa avere la stessa sorte.