Cassano a BoboTV: 'Ronaldo deve andare via, Buffon farà il mondiale'

Antonio Cassano ha discusso del futuro della Juventus nel corso della BoboTV, il programma di Bobo Vieri su Twitch che da sempre attira migliaia di fan ed appassionati dello sport più seguito al mondo. L'ex fantasista della Roma e del Real Madrid, ha detto la sua sulla prossima stagione juventina.

Tra i temi toccati durante l'intervento c'è anche l'addio di Buffon alla Juventus, che è stato annunciato nel corso della settimana. A riguardo Cassano ha lanciato la sua "profezia": "per me Gigi farà il mondiale del 2022. Magari da secondo o da terzo, ma lo farà" ha affermato Fantantonio, che su Ronaldo sembra avere le idee molto chiare. Secondo Cassano, infatti, "se vuoi ripartire Ronaldo deve andare".

Per quanto riguarda gli altri calciatori della Juventus, invece, Cassano ha affermato che "a centrocampo Ramsey e Rabiot non mi danno niente. Devi ripartire da gente fresca come Chiesa o Kulusevski. Un altro che ho seguito tanto e mi sta impressionando in negativo è Bentancur. Sbaglia passaggi di due metri, anche se per me è un giocatore fantastico. Devi ripartire dai giovani, al fianco di De Ligt va messo un altro. Non si sa cosa farà Szczesny o cosa farà Morata”.