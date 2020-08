Cassian Andor, Adria Arjona entra nel cast della serie di Star Wars targata Disney+

Si amplia il cast della serie tv di Star Wars dedicata a Cassian Andor: Adria Arjona è la nuova aggiunta dello show di Disney+ con protagonista Diego Luna.

Buone nuove dalla galassia lontana lontana: Adria Arjona è a bordo per la serie prequel su Cassian Andor.

L'attrice portoricana, già vista in diverse pellicole di successo come Pacific Rim e 6 Underground, e abituata già al piccolo schermo (è apparsa in vari episodi di True Detective, Good Omens ed era la protagonista della serie tv di NBC Emerald City, un retelling de Il Mago di Oz), si andrà quindi ad unire a Diego Luna, Stellan Skarsgård, Alan Tudyk, Genevieve O'Reilly, Denise Gough e Kyle Soller nel misterioso show ambientato nel mondo di Star Wars.

Non sono state diffuse informazioni in merito a chi potrebbe interpretare Arjona, ma sappiamo che la serie si concentrerà sul passato del personaggio interpretato da Diego Luna, ed è stato descritto come una sorta spy thriller.

Stephen Schuff, ricordiamo, sarà lo showrunner della serie e Tony Gilroy, co-sceneggiatore di Rogue One, scriverà il pilot e dirigerà alcuni degli episodi.

Per quanto riguarda l'inizio delle riprese di Cassian Andor, rimandato come noto a causa della pandemia, sembra invece che dovremo aspettare ancora un po'.