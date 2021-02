Cassian Andor: Altre foto scattate sul set della serie prequel di Rogue One

Avevamo già visto alcune foto scattate sul set di Cassian Andor, nelle scorse ore sono state condivise su internet altre immagini che ci permettono di vedere più da vicini i lavori sullo show prequel di Rogue One.

In calce alla notizia trovate alcune foto del set scattate dal Daily Mail, che ci mostrano qualche dettaglio in più dello show con protagonista Diego Luna. I lavori sulle puntate inedite sono già iniziati e secondo quanto è trapelato fino a questo momento, le riprese saranno effettuate a Little Marrow nel Buckinghamshire, contea che si trova vicino a Londra. Come sapete la serie che sarà disponibile su Disney+ racconterà la vita di Cassian Andor, spia dei Ribelli incaricata di rubare i piani per la Morte Nera, evento al centro delle vicende di Rogue One.

Inoltre nella notizia è presente anche un post condiviso su Instagram da @bespinbulletin, dove possiamo vedere alcune foto più ravvicinate del set, mentre gli appassionati sono già impegnati a cercare di scoprire il nome del pianeta che farà da sfondo alla storia dello show. L'opera dovrebbe fare il suo debutto nel corso del 2022, anche se per ora non è ancora stata annunciata una data di uscita ufficiale. Se cercate altre indiscrezioni, ecco una notizia sui vari registi di Cassian Andor.