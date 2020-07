Cassian Andor, chi sarà il villain della serie Star Wars con Diego Luna?

Annunciata ufficialmente nel 2018, Cassian Andor sarà una delle prossime serie Star Wars ad entrare in produzione insieme all'attesa Obi-Wan Kenobi. In attesa di scoprire i primi dettagli ufficiali sulla trama, proviamo a capire quali villain potrebbe affrontare la spia ribelle di Diego Luna in questo prequel di Rogue One.

Come sappiamo, la serie sarà ambientata 5 anni prima degli eventi del film di Gareth Evans e dunque potrebbe includere diversi antagonisti già apparsi in altri progetti di Guerre Stellari: uno su tutti Darth Vader, che dopo aver fatto impazzire i fan nel finale di Rogue One potrebbe ricoprire un ruolo anche nello show spy-thriller.

Secondo un recente rumor, al momento non confermato, potrebbe trovare spazio in Cassian Andor anche l'iconico Wilhuff Tarkin. Il grosso problema di questa eventualità è che, essendo il suo interprete Peter Cushing scomparso ormai dal 1994, per ricreare il personaggio la produzione dovrebbe ricorrere nuovamente ai VFX come già accaduto per la pellicola spin-off.

Un altro ufficiale dell'Impero che potrebbe tornare nella serie è il Direttore Orson Callan Krennic di Ben Mendelsohn, che però ha già fatto da antagonista principale in Rogue One e dunque questa volta potrebbe apparire in un ruolo secondario.

Voi cosa ne pensate? Quali villan vi piacerebbe vedere nella serie Disney+? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alle nostre aspettative su Cassian Andor, la cui uscita è prevista per il 2021.