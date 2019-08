Cassian Andor: Diego Luna avrà finalmente l'occasione di toccare Jabba the Hutt?

Diego Luna e Alan Tudyk, interpreti rispettivamente di Cassian Andor e K-2SO in Rogue One: A Star Wars Story, sono saliti sul palco del D23 Expo per presentare insieme a Kathleen Kennedy la serie dedicata alla spia dell'Alleanza Ribelle.

Intervistati da StarWars.com in seguito all'evento, i due tra le altre cose hanno parlato anche di una certa ossessione del protagonista: Luna in passato ha rivelato che ha sempre voluto toccare Jabba the Hutt.

L'attore non ha avuto occasione di condividere il set di Rogue One con il gangstar più pericoloso della galassia, Jabba the Hutt, e secondo lui la nuova serie targata Disney+ potrebbe essere un'ottima occasione per rimediare: "Voglio dire, non l'ho fatto inserire nel contratto di nuovo perché sono un idiota. Ma lo spero tanto. Sono qui solo per questo. Farò la serie solo per toccare Jabba"

"Mi ero dimenticato che volevi toccare Jabba" ha risposto però Tudyk costringendo l'attore chiarire perché vuole toccare Jabba a tutti i costi.

"L'ho detto in UNA intervista, e ora è ovunque" ha spiegato Luna. "Sono davvero curioso di sentire il tessuto della pelli".

Per la sorpresa di Luna, Tudyk ha poi rivelato: "Io l'ho toccato. Hai mai mangiato i mochi?" Per chi non lo sapesse i mochi sono dei dolci tradizionali giapponesi composti da una pasta di riso morbida: insomma, un ottima di descrizione della sensazione che si potrebbe provare venendo a contatto con Jabba the Hutt.

Passato il D23 Expo la Lucasfilm è ora proiettata verso l'inizio delle riprese dello show, descritto durante l'evento come uno spy-thriller, previste per i primi mesi del 2020. Per altre novità vi rimandiamo al trailer di The Mandalorian.