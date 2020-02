Cassian Andor: Diego Luna conferma l'inizio delle riprese entro il 2020

Proseguono senza sosta i progetti dello Star Wars Universe per quanto concerne l'ambito televisivo, anche in virtù dell'enorme successo di The Mandalorian. Tra i titoli più attesi anche la serie tv prequel di Rogue One, con protagonista Cassian Andor, interpretato da Diego Luna. L'attore ha confermato l'inizio delle riprese entro il 2020.

Intervistato da Entertainment Weekly, Diego Luna ha affermato di essere impegnato nella preparazione per l'inizio delle riprese, confessando l'entusiasmo per questa nuova avventura:"Sì, lo stiamo facendo. Lo stiamo facendo quest'anno. Sta succedendo e mi sto preparando per questo. Non vedo l'ora, è davvero bello raccontare una storia di cui conosci già il finale".



Luna ha spiegato che la serie ha un approccio diverso rispetto al film e che si concentrerà sulle motivazioni di avvenimenti che i fan conoscono già per via di Rogue One:"Sarà un approccio diverso a causa della bellezza ed è come accadono le cose. Non è solo quello che succede. Non è il modo tipico di avvicinarsi ad una storia. Si tratta di come accadono le cose, che in realtà è la stessa cosa accaduta in Rogue One. Conosci il finale ma non sai come sia successo e abbiamo di nuovo quella sfida di fronte a noi, il che è entusiasmante".

Lo storico creatore di Star Wars George Lucas non sarà produttore e sceneggiatore di Cassian Andor; già a gennaio, parlando con Variety, Diego Luna aveva confessato la sua felicità per Cassian Andor e il suo ritorno nella serie Disney+.