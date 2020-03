Cassian Andor: Diego Luna continua a essere "tormentato" per i commenti su Jabba the Hutt

The Mandalorian non è l'unica serie Disney+ ambientata nell'universo di Star Wars. Nei prossimi mesi, per esempio, partirà la produzione dello show incentrato su Cassian Andor, il personaggio comparso in Rogue One: A Star Wars Story e interpretato da Diego Luna.

Nei mesi scorsi, l'attore aveva raccontato di aver accettato la parte nella serie prequel soltanto per poter toccare Jabba the Hutt, perché "curioso di sentire il tessuto della pelle". Ebbene, quella battuta è stata fatale per Diego Luna, dato che Jabba the Hutt è diventato oggetto di domanda in molte delle interviste concesse. Durante il The Tonight Show, il conduttore Jimmy Fallon ha mostrato alcune clip in cui Luna, ospite della trasmissione, parlava dell'iconico personaggio.



"La consistenza della pancia di Jabba", ha specificato Luna. "Ma è stata una sola intervista! In seguito mi hanno chiesto, chiesto e chiesto di Jabba. All'improvviso sembrava come se fossi innamorato di Jabba. Non lo sono, mi dispiace". L'attore ha poi ribadito davanti alle telecamere "Non sono innamorato di Jabba" e ha spiegato: "ho fatto un grande errore. Ho tipo sette Jabba in casa. Tutti mi regalano un Jabba: 'Qual è il miglior regalo per Diego? Ha appena compiuto quarant'anni. Oh, un Jabba!'". Quando Fallon gli ha chiesto se Jabba lo seguirà nella serie targata Disney+, Luna ha scherzato rispondendo "spero baby Jabba". Potete seguire il resto dell'intervista guardando il video in cima all'articolo.

Ricordiamo che la serie su Cassian Andor dovrebbe essere pubblicata nel 2021.