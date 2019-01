Cassian Andor: ecco quando inizieranno le riprese della nuova serie Star Wars

Pochi minuti fa Production Weekly ha reso nota la data di inizio delle riprese della serie tv incentrata su Cassian Andor, show targato Disney+ che racconterà le origini dell'eroe della ribellione già visto in Rogue One: A Star Wars Story.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, la Lucasfilm inizierà le riprese della serie televisiva ad ottobre 2019.

L'attore, qualche settimana fa, aveva dichiarato: "Tornare all'universo di Star Wars per me è veramente speciale" ha spiegato Luna in un comunicato stampa diramato dal sito web ufficiale di Guerre Stellari "Ho cosi tanti bei ricordi del grande lavoro che abbiamo fatto insieme e dei rapporti che ho stretto durante il viaggio. Abbiamo una gran bella avventura davanti a noi, e questo nuovo eccitante format ci darà la chance di esplorare ancora più a fondo questo personaggio".

La serie, ancora senza titolo, sarà un prequel per gli eventi dell'acclamato Rogue One: A Star Wars Story, che a sua volta era un prequel di Star Wars: Episodio IV - Una Nuova Speranza. La serie debutterà sul servizio di streaming della Disney nel corso del 2020.

Nel 2019, però, su Disney+ esordirà la prima serie live-action di Star Wars, The Mandalorian.