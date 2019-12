Cassian Andor potrebbe iniziare le riprese a giugno, esplorerà il passato del protagonista

Un'altra serie tv dedicata a Star Wars starebbe per prendere il via: le riprese di Cassian Andor èpotrebbero iniziare già il prossimo giugno, e il focus dello show dovrebbe essere il passato del suo protagonista.

Anche Cassian Andor andrà in onda su Disney+, e il suo status pare non essere più così ignoto.

Secondo il sito Discussing Film, le riprese dello show potrebbero avere inizio quest'estate, a giugno, e la località prescelta sarebbe l'Europa.

Inoltre, come forse prevedibile, sarà il passato del Ribelle Cassian (Diego Luna) a essere il fulcro della storia. Descritto come una sorta di "spy thriller", Cassian Andor (per ora la continuiamo a chiamare così per praticità, ma il titolo definitivo dev'essere ancora annunciato) vedrà anche il ritorno di Alan Tudyk nei panni del droide K-2SO.

La serie spin-off di Rogue One era stata recentemente protagonista di alcuni rumor che ne avrebbero voluto la cancellazione, per poi essere seguiti dall'annuncio di Tony Gillroy (Rogue One: A Star Wars Story, Michael Clayton) come sceneggiatore del pilot e regista di diversi episodi, mentre Stephen Schiff (The Americans, Wall Street - Il denaro non dorme mai) sarà lo showrunner della serie.

Al momento, Lucasfilm starebbe cercando un attore dai 9 ai 13 anni per interpretari un giovane Cassian Andor, e un'attrice di 9 anni per la parte di sua sua sorella.