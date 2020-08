Cassian Andor, l'inizio delle riprese è confermato? Ecco il nuovo aggiornamento

Oltre alle ultime notizie sul casting di Cassian Andor, vi segnaliamo un nuovo rumor riguardante l'inizio delle riprese della serie prequel di Rogue One e incentrata sul personaggio interpretato da Diego Luna.

A dare la notizia ci ha pensato l'account di insider "Bespin Bulletin", con un post condiviso su Instagram che trovate anche in calce alla notizia. Secondo lui infatti le riprese dello show dovrebbero iniziare nel corso del mese di novembre e come prova indica un messaggio condiviso da un utente di Reddit, il quale afferma che un suo amico è stato assunto come make-up artist per un progetto legato a Star Wars, che verrà girato nei Pinewood Studios. Le riprese dureranno per otto mesi e si concluderanno a luglio.

Ovviamente si tratta di un'informazione non ufficiale e che proviene da un account anonimo, quindi non è da considerarsi sicura, ma l'insider di Bespin Bulletin considera queste informazioni una conferma delle voci che aveva riportato lo scorso marzo, che indicavano novembre come possibile data di inizio delle riprese. Non resta che aspettare una conferma ufficiale, nel frattempo vi segnaliamo questa intervista al protagonista di Cassian Andor, in cui Diego Luna parla dell'impatto che ha avuto l'epidemia di Coronavirus sullo show, oppure se cercate altre indiscrezioni, ecco una notizia che parla del possibile villain della serie di Star Wars.