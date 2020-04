Cassian Andor, la produzione non si fida di Diego Luna: 'Non mi dicono niente!'

Che non si debba scherzare sugli spoiler Disney l'ha imparato bene con l'esperienza del Marvel Cinematic Universe (vero, Holland e Ruffalo?), e sembra non voler ripetere l'errore anche con l'universo di Star Wars: ne sta facendo le spese anche il protagonista di Cassian Andor, Diego Luna.

Il protagonista della serie prequel sul personaggio visto in Rogue One ha infatti ammesso di non essere a conoscenza dei segreti relativi allo show: "Mi piace scherzarci su perché ovviamente non posso svelare nulla sul serio, quindi quello che faccio è scherzare sperando che nessuno mi prenda seriamente" ha spiegato Luna.

L'attore ha poi parlato anche della difficoltà di concepire una serie di cui i fan conoscano già il finale: "Cosa succede quando conosci già il finale? Devi mettere tutto quello che hai nel modo in cui racconti la storia. Voglio dire, questo non può essere uno show che ti sorprende sul finale. Il finale l'abbiamo già visto. Ma se ci pensi Rogue One cominciò con le stesse premesse. L'inizio della storia lo sappiamo tutti, l'ultima scena è una scena che tutti conosciamo, quindi facciamo lavorare un'altra parte del cervello".

Recentemente, intanto, il production designer di Chernobyl è entrato nel team di Cassian Andor; in giro ci si chiede invece se Cassian Andor riuscirà a rispettare le scadenze: da settimane ormai le serie è in fase di pre-produzione.