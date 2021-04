Cassian Andor, le riprese della serie tornano in un luogo familiare ai fan di Star Wars

Abbiamo visto qualche giorno fa le nuove immagini dal set britannico di Cassian Andor, e una foto spuntata nello scorso weekend sembrerebbe confermare una location già vista in Rogue One: A Star Wars Story. La produzione, infatti, si è spostata alla stazione di Canary Wharf a Londra.

La location fu utilizzata per girare alcune scene in cui Cassian Andor (Diego Luna), Jyn Erso e K-2SO attraversavano l'installazione imperiale che ospitava i piani della Morte Nera.

L'immagine è visibile anche nel tweet in calce alla notizia e, considerando che la nuova serie è ambientata cinque anni prima degli eventi di Rogue One, anche il contesto avrebbe senso: è possibile, infatti, immaginare una spia dell'Alleanza Ribelle infiltrarsi nelle basi nemiche, ed è possibile che queste, data la propensione dell'Impero per il design industriale, si assomiglino un po' tutte.

Per il momento sappiamo che la prima stagione di Cassian Andor sarà diretta da più registi, mentre tra i fan c'è chi spera di rivedere Ahsoka Tano. Come in molti altri casi, la produzione ha subito dei ritardi a causa del Covid-19.

"Per me, ciò che questa pandemia ha portato alla mia attenzione è che ci sono delle priorità" ha raccontato Diego Luna in un'intervista di qualche tempo fa. "Dobbiamo essere cauti e saggi su quando e come ritornare alla vita di prima. E il come è la cosa più importante, perché se tornassimo gli stessi di prima avremmo sprecato un'importante opportunità per ripensare e reinventare gran parte delle cose che ritenevamo cruciali ed essenziali, e che chiaramente non lo sono."