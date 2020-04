Cassian Andor rispetterà le scadenze Disney+? La serie è in pre-produzione da settimane

Il catalogo Star Wars di Disney si amplia di giorno in giorno e tra i nuovi prodotti in arrivo anche la serie spin-off su Cassian Andor, che secondo supervisore agli effetti speciali Neal Scanlon sarebbe in pre-produzione dai primi dell'anno.

Secondo quanto riportato da ComicBook Movie, che ha recentemente intervistato il pluri-candidato agli Academy Awards per gli effetti speciali di tutti i capitoli della trilogia sequel, i tecnici di Cassian Andor erano al lavoro già da tempo e prima del lolockdown causato dal CoronaVirus la serie era in pre-produzione già da sei settimane:

"Eravamo nel Regno Unito ed in procinto di inaizre alcuni show, ma sfortunatamente i piani saltarono prima che potessimo iniziare. Abbiamo iniziato a lavorare alla storia di Cassian letteralmente sei settimane fa e abbiamo continuato fino all'arrivo del virus, quando abbiamo dovuto interrompere tutto. Stiamo cercando di fare del nostro meglio da casa."



Sebbene i lavori siano sospesi, l'intero team sarebbe attualmente attivo e determinato a lottare fino all'ultimo pur di portare a termine il progetto.

Ad oggi, i dettagli sulla seri che vedrà protagonista Diego Luna non sono ancora stati resi noti, anche se la sinossi di Casian Andor sembrerebbe darci alcuni indizi in tal senso e forse sarà possibile vedere alcuni personaggi esclusi dai film di Star Wars in Cassian Andor.