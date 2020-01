Cassian Andor: rivelata la data d'uscita della serie Disney+ con Diego Luna

Dopo lo straordinario successo di critica e pubblico per The Mandalorian, adesso Disney+ si prepara al lancio della sua prossima serie in live-action ambientata nell'universo di Star Wars creato da George Lucas: Cassian Andor, con protagonista il personaggio interpretato da Diego Luna.

Secondo quanto riportato da Variety, la serie che narrerà le origini del personaggio apparso in Rogue One: A Star Wars Story farà il suo esordio sulla piattaforma di streaming nel 2021: "Molte fonti hanno riferito a Variety che sarebbe lecito aspettarsi che la serie prequel di Rogue One incentrata sul Cassian Andor di Diego Luna faccia il suo esordio sulla piattaforma nel 2021".

Proprio recentemente, lo stesso Luna si era detto entusiasta del ritorno del personaggio: "Non sono autorizzato a parlarne, e ciò è un bene perché non ho ancora iniziato a lavorarci. Sono solo felice, sono felice di far parte di quell'universo, perché sono cresciuto guardando quei film e avere la possibilità di esplorare il ruolo in dieci o più ore, sarà una gran cosa". Poi, circa il finale di Rogue One: "È stato difficile iniziare un film sapendo che sarei morto così in fretta, ma ora possiamo raccontare ciò che è successo prima".

Ancora non sappiamo il titolo definitivo della serie e dovremo aspettare per avere ulteriori dettagli. Le riprese della serie su Cassian Andor dovrebbero iniziare a giugno. Sappiamo, però, che non sarà Gary Whitta - sceneggiatore di Rogue One - a scrivere gli episodi della serie prequel: dalle indiscrezioni delle scorse settimane sembra che la sceneggiatura sarà opera di Tony Gillroy, che si occuperà anche della regia di alcuni episodi, mentre Stephen Schiff sarà lo showrunner responsabile della serie. Nelle puntate troveremo anche il personaggio interpretato da Alan Tudyk, il droide K-2SO, diventato in poco tempo un fan favorite.

Dopo il successo della prima stagione di The Mandalorian e i dubbi sulla realizzazione della serie su Obi-Wan Kenobi, una buona notizia quindi in casa Lucasfilm.