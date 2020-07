Cassian Andor, secondo un rumor nella serie potrebbe apparire un iconico villain

Ultimamente qualcosa sulla serie tv prequel di Rogue One dedicata a Cassian Andor ci era stato rivelato, ma secondo un rumor del web potrebbero presto esserci novità ancora più esaltanti per i fan di Star Wars.

Prendiamo tutto con le pinze come al solito, ma... E se nella serie tv di Cassian Andor con protagonista Diego Luna dovesse fare un'apparizione uno storico antagonista della saga conosciuto come Grand Moff Tarquin?

Data l'ambientazione della serie tv e la sua posizione nella timeline di Star Wars, ovvero 5 anni prima degli eventi visti in Rogue One, quella suggerita da Kessel Run Radio (che nel programma YouTube viene data come vera e propria esclusiva) potrebbe effettivamente non essere poi una possibilità così lontana, vista anche la presenza di Tarkin, Vader e della Principessa Leia nel film (grazie anche all'aiuto della CGI).

Al momento non si sa ancora se, nel caso la notizia fosse confermata, l'onere de l'onore di riportare il personaggio sullo schermo ricadrebbe nuovamente sul reparto VFX, o sarebbe un altro attore a calarsi nei suoi panni, considerato anche il salto indietro nel tempo che farà lo show di Disney+.

Intanto, al cast di Cassian Andor sono state fatte diverse aggiunte di recente, come l'attore del MCU Stellan Skarsgård, Kyle Soller, Denise Gough e Genevieve O'Reilly.

