Cassian Andor: la serie potrebbe includere personaggi esclusi dalla saga degli Skywalker

Nel corso di una recente intervista concessa a Movieweb, Neal Scanlan, supervisore al trucco e agli effetti alla Lucasfilm, ha parlato brevemente di quello che dovremmo aspettarci dalla prossima serie ambientata nell'universo di Star Wars e incentrata sul personaggio di Cassian Andor, conosciuto in Rogue One: A Star Wars Story.

A quanto pare, all'interno della nuova serie, che debutterà prossimamente su Disney+ proprio come accaduto per The Mandalorian, potremmo ritrovare dei personaggi che erano inizialmente stati pensati per la saga principale di Star Wars, la Skywalker Saga, ma che poi sono stati scartati per motivi di ritmo o di tempo da quei film. Scanlan non rivela quali personaggi o creature potremmo vedere nella nuova serie, ma con tutto il materiale inedito che sta emergendo sugli ultimi film della saga non sarebbe strano se parte di quegli elementi facesse capolino in Cassian Andor.

"Quello che è divertente di questo progetto è che non sembra diverso dal lavorare a un film - ha commentato Scanlan - Non sembra di star scendendo a dei compromessi. Ci sono le stesse condizioni creative in ogni dipartimento, ognuno fa quello che può fare. Abbiamo anche questo catalogo di personaggi. Un sacco di personaggi pensati per i film della saga non sono poi effettivamente apparsi nei final cut, perché di solito funziona in questo modo, le cose vanno così a volte, oppure personaggi che vengono visti solo brevemente e quindi hai una seconda opportunità per esplorarli, aggiungere una nuova storyline in maniera che risulti più integrata alla storia".

Scanlan, quindi, ha concluso: "Penso sarà meravigliosa. E' una seconda opportunità per tutto quello che abbiamo fatto, oltre alla possibilità di spostarci in TV, pur non diminuendo il livello di qualità o quello che speriamo di raggiungere e ottenere".

Recentemente, è stata condivisa una sinossi aggiornata di Cassian Andor.