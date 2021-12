Andor: Stellan Skarsgård commenta l'estrema segretezza intorno alla serie Star Wars

Finora non abbiamo avuto molti dettagli riguardo a Andor, una delle prossime serie ambientate nell'universo di Star Wars che arriverà nel 2022 su Disney+. Non è arrivato né un trailer né maggiori dettagli sulla trama e i personaggi coinvolti, e questa enorme sfera di segretezza che aleggia attorno allo show è stata commentata da Stellan Skarsgård.

Nel corso di un'intervista concessa a ScreenRant, l'attore svedese, che si è unito al cast della serie che sappiamo solo sarà ambientata prima degli eventi di Rogue One: A Star Wars Story, ha potuto commentare solo la segretezza che c'è attorno a quest'ultimo progetto targato Star Wars:

"Non so precisamente cosa posso dire perché c'è molta segretezza attorno al progetto e ti fanno firmare numerose carte e solo per avere la sceneggiatura devi dare una sorta di doppia validazione e ancora non sei in grado di leggerla. Si tratta di un mondo molto infantile in cui entrare in questo senso, ma sono stato felice di farlo. Prima di tutto perché la scrittura è davvero ottima. E' lo stesso autore di Rogue One. E poi lavorare con Diego Luna, che è un mio vecchio amico. Quindi ero molto felice di farlo. E poi il mio personaggio è... Beh, lo vedrete. E' divertente da interpretare perché ha un sacco di volti diversi da mostrare".

Non c'è ancora una data d'uscita per Andor su Disney+ ma sappiamo che la serie arriverà in un inoltrato 2022, nello specifico si vocifera tra luglio e settembre dell'anno prossimo.

La serie funge da prequel del film antologico Rogue One: A Star Wars Story, e sarà composta da 12 episodi con Diego Luna che riprende il ruolo della spia ribelle Cassian Andor. Nel cast ci saranno altri volti conosciuti del franchise come Forest Whitaker e Genevieve O'Reilly nelle vesti di Saw Gerrera e Mon Mothma. Inizialmente sembrava previsto anche il ritorno di Alan Tudyk ma è stato lo stesso attore a mettere in discussione successivamente una sua comparsa nello show.