Cassian Andor, anche Stellan Skarsgard e Kyle Soller si aggiungono al cast

Continua a prendere forma Cassian Andor: il cast dello show Disney+ con Diego Luna è ancora in via di definizione, e stando alle ultime novità sembra pronto ad accogliere due attori che verranno sicuramente ben accolti dai fan di Star Wars.

Stiamo parlando di Stellan Skarsgard e Kyle Soller, le cui trattative con la produzione sono ormai in dirittura d'arrivo. Il primo non ha bisogno di presentazioni: star di film come Will Hunting, Mamma Mia! e Nymphomaniac, è reduce dalla recente e trionfale esperienza con la serie HBO Chernobyl; per Soller si tratta invece della prima apparizione in uno show di queste proporzioni dopo anni di gavetta in produzioni televisive come Poldark o il film HBO Brexit.

Non è ancora chiaro, comunque, il ruolo che i due attori ricopriranno nella serie che, insieme a The Mandalorian e Kenobi, andrà ad espandere ulteriormente il già vastissimo universo di Star Wars. Lo show, ricordiamo, seguirà le vicende di Cassian Andor, il personaggio interpretato da Diego Luna e già visto in Rogue One: A Star Wars Story al fianco della Jyn Erso di Felicity Jones.

Proprio Diego Luna ha recentemente ammesso di non sapere nulla su Cassian Andor: la produzione non si fida della sua capacità di mantenere i segreti! In giro ci si chiede, intanto, se Cassian Andor riuscirà a rispettare le scadenze fissate.