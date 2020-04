Cassian Andor: svelata la timeline ufficiale della serie di Star Wars con Diego Luna

È di ieri la notizia dell'arrivo di Genevieve O'Reilly e Denise Gough nel cast di Cassian Andor, seconda serie live-action dedicata all'Universo di Star Wars e prodotta da Disney+, e a seguito dell'annuncio delle due new entry il sito StarWars.com ha voluto ufficializzare anche la timeline dello show.

Era una notizia che i fan attendevano da un po', anche se era ovviamente chiaro il fatto che la serie fosse un prequel di Rogue One: A Star Wars Story. Tutto stava nel capire il "quando": quanti anni prima dell'eccezionale lungometraggio di Gareth Edwards prendesse piede il progetto con protagonista Diego Luna nei panni del pilota e ufficiale della Ribellione, e adesso lo sappiamo.



Stando infatti al sito, Cassian Andor sarà ambientata per la precisione cinque anni prima dell'inizio degli eventi di Rogue One, il che tradotto in tempo starwarsiano significa 5BBY (Before the Battle of Yavin). Come Rogue one ha posto proprio le basi per la Battaglia di Yavin vista poi in Una nuova speranza, così Cassian Andor andrà ad approfondire la precedente vita dell'ufficiale interpretato da Luna prima del suo eroico sacrificio per recuperare i piani di costruzione della Morte Nera.



Cassian Andor vede nel cast anche Stellan Skarsgard, Kyle Soller e Alan Tudyk come doppiatore del droide K-2SO. Non c'è ancora una finestra di lancio ufficiale.