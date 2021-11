Cassian Andor, svelato quando uscirà la nuova serie di Star Wars: i dettagli

Nel corso del The Walt Disney Company's Q4 per il 2021, è stato annunciato il periodo in cui sarà disponibile la nuova serie dello Star Wars Universe, Cassian Andor, destinata alla piattaforma streaming Disney+. Lo show ha terminato la produzione verso fine agosto e ora i fan possono avere un quadro più definito della sua distribuzione.

Cassian Andor verrà distribuita nel quarto trimestre del 2022, quindi tra ottobre e dicembre del prossimo anno.



La serie funge da prequel del film antologico di Star Wars, Rogue One: A Star Wars Story, e sarà composta da 12 episodi con Diego Luna che riprende il ruolo della spia ribelle Cassian Andor. Nel cast ci saranno altri volti conosciuti del franchise come Forest Whitaker e Genevieve O'Reilly nelle vesti di Saw Gerrera e Mon Mothma. Inizialmente sembrava previsto anche il ritorno di Alan Tudyk ma è stato lo stesso attore a mettere in discussione successivamente una sua comparsa nello show. In Cassian Andor anche Andy Serkis: ci sarà il ritorno di Snoke?



Il cast di Andor comprende anche Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller e Robert Emms. Lo show sarà un mix fra thriller e spionaggio con l'obiettivo di approfondire i retroscena sul personaggio di Cassian Andor e la formazione dell'Alleanza Ribelle.

Ricordiamo che non si tratta dell'unico progetto tv di Star Wars. In lavorazione anche Il libro di Boba Fett, serie incentrata sull'amatissimo personaggio dell'universo creato da George Lucas.



Diego Luna ha dichiarato che Cassian Andor conterrà volti noti e i fan potranno aspettarsi molte sorprese.