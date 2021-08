Cassian Andor, terminate le riprese: quando uscirà la nuova serie di Star Wars?

Dopo le problematiche legate al Covid e oltre dieci mesi di produzione, le riprese della serie di Star Wars dedicata a Cassian Andor, spia ribelle già interpretata da Diego Luna in Rogue One: A Star Wars Story, sembrano essere finalmente terminate.

A rivelarlo è un'indiscrezione del fan site Bespin Bullettin, che ha ricevuto conferma che il protagonista e diversi membri del cast e della troupe hanno organizzato dei party di fine lavori, oltre ad aver visto di persona lo smantellamento di alcuni set.

La serie, intitolata semplicemente 'Andor', è entrata in produzione nel novembre del 2020 ai Pinewood Studios di Londra dopo diversi ritardi causati tra le altre cose da una possibile cancellazione, evitata grazie all'intervento di Tony Gilroy (Rogue One) sulla sceneggiatura degli episodi. Nel corso dei mesi, la serie ha svolto le riprese anche a Little Marlow, Essex, Cleveleys e in Scozia.

Ma quando è previsto il suo arrivo su Disney+? Al momento una data ufficiale non è ancora stata comunicata, ma a giudicare dal fatto che la prossima in uscita, Il Libro di Boba Fett con Temuera Morrison, è prevista per dicembre 2021, possiamo aspettarci un debutto nei primi mesi del 2022.

Nel frattempo, inoltre, pare che siano terminate anche le riprese di Obi-Wan Kenobi.