Cassian Andor: Tony Gilroy non sarà più il regista della serie, ecco chi lo sostituirà

Novità in casa Star Wars/Disney+: Tony Gilroy non sarà più il regista dei primi episodi della serie prequel con protagonista Diego Luna, ma si conosce già il nome del suo sostituto.

Lo scorso anno era stato annunciato il coinvolgimento dello sceneggiatore di Rogue One Tony Gilroy nella serie tv su Cassian Andor, che inizialmente era stato ingaggiato per scrivere l'episodio pilota, ma ha poi finito con l'assumere anche compiti direzionali. Una scelta che aveva compiaciuto molti, e che aumentava di certo l'hype generale (comunque già piuttosto considerevole) per la serie.

A causa della pandemia globale, tuttavia, sembrerebbe che Gilroy sia stato costretto ad abbandonare il suo ruolo da regista, poiché vivendo a New York, sarebbe stato problematico spostarsi nel Regno Unito per le riprese.

Questo risvolto, apparentemente negativo, ha però in un facilitato le cose da un altro punto di vista: a dirigere i primi tre episodi di Cassian Andor è stato infatti chiamato Toby Haynes, il regista di Black Mirror e Doctor Who (e prossimamente anche tra i registi della serie Netflix Sandman), che tra l'altro si trova già sul territorio, ed era tra i papabili nomi a cui la compagnia stava pensando di affidare futuri episodi dello show.

Gilroy rimarrà comunque coinvolto nella serie in qualità di produttore e showrunner di Cassian Andor.

Insomma, tutto è bene quel che finisce, sembrerebbe. Anche in una Galassia lontana lontana...