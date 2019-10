Cassian Andor: Tony Gilroy scelto per scrivere l'episodio pilota

Mentre le attenzioni dei fan sono concentrate tutte su The Mandalorian, LucasFilm sta continuando a lavorare alla serie tv Cassian Andor, con Variety che conferma che Tony Gilroy, co-autore di Rogue One: A Star Wars Story, è stato scelto per scrivere l'episodio pilota dello show tv e dirigere alcuni episodi. Lo showrunner è Stephen Schiff.

Per il momento sia Diego Luna nel ruolo di Cassian Andor che Alan Tudyk, che interpreta K-2SO, hanno confermato che reciteranno nella serie Disney+.

La serie viene descritta come 'un entusiasmante thriller di spionaggio che esplorerà diverse spy-story e audaci missioni per riportare la speranza in una galassia stretta nella morsa di uno spietato Impero. La data d'uscita della serie non è stata ancora annunciata".



Tony Gilroy ha partecipato attivamente anche alle riprese di Rogue One con il regista Gareth Edwards, girando alcune sequenze del film. Si dice che l'apporto di Gilroy ad uno dei film più apprezzati tra i titoli contemporanei dell'universo di Star Wars, sia stato molto significativo.

"Se guardi Rogue, tutta la difficoltà con Rogue, tutta la confusione...e tutto il casino, in realtà quando ti avvicini è tutto molto più semplice. Questo è un film che basta guardare, è un film sul sacrificio".

E Gilroy non è mai stato un fan di Star Wars:"Non sono mai stato interessato a Star Wars, quindi non ho avuto alcun rispetto per questo. Non ne avevo paura". La produzione inizierà il prossimo anno a Londra.

Oltre a The Mandalorian e alla serie prequel di Cassian Andor, LucasFilm ha confermato che ordinerà una serie tv su Obi-Wan Kenobi, con Ewan McGregor che riprenderà il ruolo del maestro Jedi.