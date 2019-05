Il cast di Agents of Shield era all'oscuro dei piani per la sesta stagione

I produttori esecutivi di Agents of SHIELD hanno recentemente rivelato che lo show non riesce a seguire la timeline del Marvel Cinematic Universe per motivi legati alla data di uscita, e a quanto pare i membri del cast hanno approcciato le riprese della nuova stagione senza conoscerne gran parte della trama.

Entertainment Weekly ha infatti pubblicato un'intervista fatta agli attori durante la visita al set dello scorso settembre, nella quale Clark Gregg aveva confermato: "Stiamo girando l'episodio 5 in questo momento, e gli showrunner sono a proprio agio con tutte le questioni ancora in dubbio, noi invece sappiamo molto poco. Risolveremo questo mistero insieme."

"Non stiamo facendo i vaghi di proposito," ha aggiunto Ming-Na Wan. "Non ci stanno dicendo niente per davvero."

Lo stesso Gregg ha poi continuato: "Non so nemmeno cosa ci sia nella seconda parte. Al momento l'unica cosa che so è che Sarge e il suo team stanno seminando caos per qualche motivo, se sia un Inumano, un Kree o qualcos'altro è ancora presto per dirlo."

Il secondo episodio della sesta stagione di Agents of SHIELD andrà in onda il prossimo 17 maggio su ABC, mentre per il debutto italiano della stagione dovremo attendere il 3 giugno, data in cui verrà trasmessa la premiere su Fox. Il promo dell'episodio 6x02 ha anticipato il nuovo attacco di Sarge e la sua banda.