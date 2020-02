Il cast di Altered Carbon 2 rivela quali supereroi Marvel o DC vorrebbe diventare

Come sapete Altered Carbon 2 si è aggiunto al catalogo di Netflix, erano in molti ad aspettare le nuove avventure di Takeshi Kovacs per reimmergersi nel mondo cyberpunk ispirato ai romanzi di Richard K. Morgan. Nel frattempo vi segnaliamo questa divertente intervista al cast della serie.

Tra le varie domande fatte dal giornalista di Comicbook, una in particolare ha raccolto un discreto successo tra il pubblico: "Quale personaggio dei fumetti vorreste diventare?". Stranamente Anthony Mackie, conosciuto come Falcon nell'universo cinematografico Marvel, non ha risposto come ci si poteva immaginare: "Mi è sempre piaciuto l'Incredibile Hulk, sono sempre stato un fan di Hulk, e amo Mark Ruffalo quando interpreta il personaggio". Tocca anche a Dina Shihabi, interprete dell'IA Dig 301, rivelare il suo personaggio preferito: "Credo Spider-Man, perché mi piacciono i ragni, esatto amo i ragni!".

Lela Loren invece sceglie di dare una risposta molto diversa da quelle dei colleghi: "Mi sono sempre piaciuti i personaggi di Thundercats, posso dire Cheetara?", l'attore che presta le sue fattezze per l'assistente di Takeshi, l'IA Poe, Chris Conner invece preferirebbe un personaggio come Joker, anche se ammette che dopo le performance di Joaquin Phoenix e Heath Ledger non si considererebbe adatto alla parte.

Per concludere, se non la avete ancora letta, vi segnaliamo la nostra recensione di Altered Carbon 2.