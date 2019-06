Il cast annuncia via social l'inizio della produzione di The Umbrella Academy 2

La prima stagione di The Umbrella Academy è stata una delle sorprese più apprezzate dell'anno regalataci da Netflix, anche tra i prodotti del colosso dello streaming più visti di sempre, e dopo un paio di mesi di post-produzione i canali ufficiali della serie hanno annunciato l'inizio dei lavori della seconda stagione.

È infatti la pagina twitter ufficiale Umbrella Academy a condividere un video dove vediamo l'intero cast della serie annunciare l'inizio della produzione con la consuete "table read", cioè la lettura di gruppo dell'intero copione. Ci sono proprio tutti, da Tom Hooper a Robert Sheehan, fino a Ellen Page e Aidan Gallagher, che coprendosi inizialmente il volto con il copione della seconda stagione, scoprono poi i volti e ci regalano sorrisi e parole relative ai nuovi episodi che arriveranno il prossimo anno.



Inizialmente, la produzione di The Umbrella Academy 2 sarebbe dovuta cominciare a maggio, ma i piani sono stati modificati in corsa. Il fatto che sia già avvenuta la table read, significa che le riprese dovrebbe comunque partire entro la fine di questa settimana, almeno dell'episodio premiere, che tirerà le immediate fila del cliffhanger della prima stagione.



Quanto state aspettando il ritorno dei fratelli Hargreeves su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in calce alla notizia.