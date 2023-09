Il cast di Buffy si riunisce per una nuova serie! Ecco di cosa si tratta

Mentre il reboot di Buffy l'Ammazzavampiri è stato bloccato, arriva la notizia della riunione del cast originale per una nuova serie. Di cosa si tratta?

Parliamo di Slayers: A Buffyverse Story, un nuovissimo Audible Original.

Il nostro vampiro punk preferito, James Marsters ha recentemente dichiarato al riguardo che: "Sono entusiasta di tornare con i miei cari amici per questo prossimo capitolo del Buffyverse, mentre accompagniamo gli ascoltatori in un viaggio familiare ma inaspettato, pieno di orrore, passione e malizia. [...] Sono entusiasta che i fan vecchi e nuovi possano sperimentare questo amato mondo di uccisioni di vampiri come mai prima d'ora, portato in vita attraverso una narrazione audio coinvolgente".

Rachel Ghiazza di Audible ha aggiunto che: "Slayers: A Buffyverse Story offre una rivisitazione fresca e dinamica di un classico cult che accompagna gli ascoltatori in un viaggio divertente e nostalgico. Il cast all-star che riprende i ruoli più amati e i nuovi arrivati danno vita a una trama che intratterrà i fan della serie originale e attirerà i visitatori di Sunnydale per la prima volta".

Slayers: A Buffyverse Story vedrà il ritorno di James Masters, Anthony Head e Charisma Carpenter. Al loro fianco ci saranno anche altri volti, o meglio voci.

Slayers verrà trasmesso tra un mese circa, il 12 ottobre 2023. C'è quindi poco tempo da aspettare prima di poterli ascoltare!

Per concludere, vi rimandiamo alla nostra guida per riscoprire il cult di Buffy - L'Ammazzavampiri.