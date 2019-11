Il cast de La Sirenetta Live! di ABC si mostra in uno sneak peek

Vi avevamo già parlato di entrambi i progetti live-action dedicati a La Sirenetta in programma in casa Disney, ma oggi, grazie a uno sneak peek da dietro le quinte, torniamo sullo speciale che andrà in onda su ABC, La Sirenetta Live!

Si avvicina la data di messa in onda dello speciale di ABC, La Sirenetta Live!, il musical in diretta televisiva ispirato al classico d'animazione Disney del 1989.



Tra i protagonisti dello show live-action avremo Auli'i Carvalho (Oceania, Rise) nei panni, anzi, nelle pinne di Ariel, Queen Latifah (Hairspray, Chicago) in quelli di Ursula, Shaggy (Game Over, Man!, Blast) come Sebastian, John Stamos (Glee, Full House) esibirà i baffi di Chef Louis, e Graham Phillips (Riverdale, The Good Wife) sarà il Principe Eric.



Adesso è stato diffuso da ABC uno sneak peek (che potete vedere anche in testa alla notizia) che ci permette di dare un'occhiata al making of dello speciale, offrendoci qualche anticipazione su ciò che vedremo in tv: coreografie, costumi, prove canore, effetti speciali e allestimento dei set, il tutto accompagnato dai commenti del cast.



Con ben 12 canzoni, tra vecchi e nuovi brani inediti sullo schermo, La Sirenetta Live! seguirà le orme di altri musical che hanno ricevuto il "trattamento televisivo", come Grease (FOX), Hairspray (NBC) e The Rocky Horror Picture Show (FOX).