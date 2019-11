Il cast di Falcon and The Winter Soldier si amplia: un nuovo personaggio scende in campo

Dopo le prime foto dal set di Anthony Mackie, dallo stesso arrivano nuove informzioni riguardo il progetto seriale dei Marvel Studios: con un post su twitter Mackie accoglie nella famiglia di Falcon e The Winter Soldier l'attrice nigeriana Adepero Oduye.

La new entry ha già partecipato a progetti notevoli quali When They See Us, la serie Netflix più vista nel 2019, Pariah (2011), 12 anni schiavo (2013) e La grande scommessa (2015), ma quale sarà il suo ruolo? Purtroppo, non ci sono ancora dettagli in merito.

Nella vita di Sam Wilson, due sono le donne che porta nel cuore: sua sorella Sarah e l'ex fidanzata Leila Taylor. Nei fumetti, Leila è presentata come una reporter, spesso impegnata in giornalismo d'inchiesta riguardante il traffico di droga, e nitre un palese disprezzo per Captain America e i bianchi in generale: sarebbe davvero interessante vederla di fianco a Falcon, tra i più grandi sostenitori di Steve Rogers.

Ad oggi, i nomi confermati per Falcon e The Winter Soldier sono Anthony Mackie (Sam Wilson / Falcon) Sebastian Stan (Bucky Barns / Soldato d'Inverno), Daniel Brühl (Helmut Zemo), Emily VanCamp (Sharon Carter) e Wyatt Russell (l'agente federale John Walker).

In molti aspettavano con ansia l'annuncio di Captain America nella nuova produzione Disney+, ma secondo lo stesso Chris Evans "non avrebbe senso il ritorno di Steve". The Winter Soldie sarà la prima serie targata Marvel a debuttare su Disney+ il prossimo autunno e sarà parte integrante della Fase 4 dei MCU.