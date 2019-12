Il cast di Fear The Walking Dead 6 si arricchisce con promozioni e nuovi arrivi

Con l'inizio delle riprese, annunciato a fine novembre, Fear the Walking Dead è entrata ufficialmente in produzione e ora stanno iniziando a emergere le prime novità per quanto riguarda il cast della prossima stagione.

Deadline riporta infatti che Mo Collins e Colby Hollman, che interpretano rispettivamente Sarah e Wes compariranno più spesso nello show, dato che da personaggi ricorrenti sono stati promossi a series regular. Ricordiamo che Sarah è comparsa per la prima volta nella quarta stagione, quando incontra Morgan (Lennie James) in un'area di servizio. Wes, invece, ha debuttato la stagione successiva, l'ultima andata in onda.



In più, è stato annunciato un nuovo ingresso, ossia quello di Zoe Colletti (Scary Stories, A Boy Called Christmas), la quale farà parte del cast principale della serie targata AMC. Al momento non sono stati rivelati i dettagli sul ruolo che avrà Colletti, anche se è stato anticipato che si tratta di un "nuovo ruolo cruciale che si dispiegherà con il progredire della stagione".



La sesta stagione di Fear the Walking Dead indagherà sulle conseguenze di ciò che è successo al gruppo di sopravvissuti dopo che sono stati messi a dura prova e quasi spazzati via da un nuovo temibile avversario. Stando alle dichiarazioni di Scott Gimple, il supervisore del franchise, si tratterà di una stagione profondamente diversa e con tinte più dark.



Ricordiamo infine che i nuovi episodi di Fear the Walking Dead dovrebbero arrivare per l'estate 2020.