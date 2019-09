Il cast di Game of Thrones agli Emmy Awards: ecco chi presenterà alcuni dei premi

Se sei in Game of Thrones e sei nominato agli Emmy batti le mani *clap clap*. Dieci degli attori della celebre serie tv targata HBO saranno presenti alla cerimonia di premiazione non solo in qualità di contendenti per l'agognata statuetta, ma anche come presentatori.

L'ultima stagione della serie tv di punta della HBO, Game of Thrones, ha portato a casa il record per il maggior numero di nomination agli Emmy Awards ricevute da un singolo show, e gran parte del merito va al suo straordinario cast.

Dieci gli attori di GoT nominati nelle varie categorie (gli ultimi tre a seguito di un'autocandidatura), tutti incaricati di presentare a loro volta un award la sera del 22 settembre, in quel del Microsoft Theater di Los Angeles: Peter Dinklage, Kit Harington, Sophie Turner, Emilia Clarke, Lena Headey, Maisie Williams, Nikolaj Coster-Waldau, Gwendoline Christie, Alfie Allen e Carice van Houten.

Kit Harington ed Emilia Clarke gareggeranno per il titolo di Miglior Attore/Attrice Protagonista, mentre Dinklage, Coster-Waldau e Allen, così come Sophie Turner, Maisie Williams, Lena Headey e Gwendoline Christie, se la vedranno tra di loro e pochi altri per il premio nella categoria Miglior Attore/Attrice Non Protagonista.

La van Houten, invece, rappresenterà la serie come contendente all'Emmy per la Migliore Attrice Guest Star in una serie drammatica.

Insomma, comunque vada, sarà sicuramente una serata all'insegna (delle Cronache) del Ghiaccio e del Fuoco.