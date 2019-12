Il cast di His Dark Materials paragona Lyra a Greta Thunberg

Durante il CCXP , il Comic Con brasiliano, c'è stato un panel dedicato a His Dark Materials, la nuova serie HBO basata sui romanzi di Philip Pullman. Gli attori Ruth Wilson e Clarke Peters hanno partecipato all'incontro e si sono soffermati sulla protagonista Lyra, che è stata paragonata a Greta Thunberg.

Wilson e Peters hanno dapprima sottolineato come His Dark Materials sia un prodotto che presenta tematiche che riguardano sia i bambini che gli adulti e hanno affermato che "non bisogna sottostimare i bambini" e tenerli lontani dallo show solo perché ci sono dei temi maturi: "se vengono discussi davanti ai bambini, questi ultimi potrebbero comprenderli con più facilità".



Ruth Wilson, che nella serie interpreta la perfida Mrs. Coulter, ha poi aggiunto che Lyra (Dafne Keen) le ricorda molto la giovane attivista Greta Thunberg, perché entrambe non hanno paura di guardare in faccia agli adulti: "ha la forza di parlare a chi detiene il potere. È rilevante in questi giorni".



Sempre a proposito dei protagonisti più giovani, di recente Amir Wilson ha rivelato alcuni retroscena sul suo personaggio, Will Parry, introdotto nel corso di The Lost Boy, quinto episodio della stagione.



Intanto, la serie si avvia verso le fasi decisive, come ci ricorda il promo del settimo episodio di His Dark Materials, che mostra quanto sia alta la posta in gioco.

Ricordiamo che la prima stagione di His Dark Materials verrà trasmessa da Sky Atlantic a partire dal 1º gennaio 2020.