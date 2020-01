Il cast di Marvel's Runaways parla dei cambiamenti nei protagonisti dopo il finale

Nelle scorse settimane erano stati gli showrunner di Marvel's Runaways a spiegare il finale della serie, adesso invece tocca agli interpreti dei protagonisti rivelare come la conclusione delle loro vicende ha cambiato per sempre i loro personaggi.

In una intervista presente nel sito Marvel.com, gli attori spiegano come la terza stagione dello show abbia fatto crescere il gruppo di giovani protagonisti. La prima a parlare è Lyrica Okano, attrice che ha prestato il suo volto per Nico Minoru, che afferma: "La terza stagione è stata molto importante per Nico perché ha finalmente capito i grandi sacrifici che i suoi genitori e le altre famiglie dei Runaways hanno dovuto affrontare". Anche Karolina Dean, interpretata da Virginia Gardner, ha capito l'importanza della sua famiglia: "Sono successe così tante cose negli ultimi anni di Runaways, ma finalmente troviamo Karolina in un posto stabile, è ormai una donna matura che ha una casa in cui vivere e frequenta la scuola e sta già pensando a cosa fare nel futuro".

Ariela Barer invece ha rivelato che Gert Yorkes ha dovuto prima capire sé stessa: "Era un personaggio che non si fidava molto delle persone. Nel corso della stagione è riuscita a comprendersi meglio e a capire che esiste una via di mezzo tra il non fidarsi completamente della gente e il collegare la propria identità agli altri".

Dopo tre stagioni abbiamo potuto assistere alla conclusione delle avventure dei personaggi Marvel, ma se siete interessati ancora alla serie TV vi lasciamo con questo video sugli effetti speciali di Marvel's Runaways.