Il cast di NOS4A2 e il brivido di rovinare le cose che amiamo

Gli ultimi episodi della prima stagione della serie AMC NOS4A2 sono andati in onda pochi giorni fa e il cast è stato recentemente intervistato da Collider al Comic-Con di San Diego. Joe Hill, autore del romanzo da cui è tratta la serie, ha parlato delle differenze con il libro.

"Qual è il modo giusto di approcciarsi a NOS4A2?" ha domandato l'intervistatrice. "Prima il libro e poi la serie, o viceversa?"

"Non so se c'è un modo giusto e uno sbagliato" ha replicato Hill. "A volte leggi il libro e vuoi vedere come è stato reso nella serie, altre vedi la serie e ti viene voglia di leggere il libro."

"L'ideale sarebbe leggerli contemporaneamente" è intervenuto Zachary Quinto.

L'intervista è poi proseguita parlando di clown e di Christmasland (il luogo immaginario in cui ogni giorno è Natale e l'infelicità è fuorilegge, in cui Manx, il personaggio di Zachary Quinto, lascia i resti dei bambini dopo essersi nutrito delle loro anime). Secondo lo scrittore, trasformare qualcosa che amiamo, come il Natale o i clown, in qualcosa di spaventoso "è proprio il compito della fiction horror: prendere qualcosa in cui crediamo e portarlo alla rovina. E poi i clown sono davvero terrificanti" ha scherzato. "Guardate il presidente."

Ashleigh Cummings - che nella serie interpreta Vic McQueen, una giovane donna che scopre di avere la capacità soprannaturale di ritrovare cose perdute - ha invece parlato delle relazioni tra i membri del cast, "persone così diverse l'una dall'altra", e dell'importanza del trucco. L'attrice ha rivelato di essere rimasta sconvolta dal finale della serie.

NOS4A2 è stata rinnovata per la seconda stagione.