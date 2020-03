Per il cast di On My Block la terza stagione è la più 'sexy'

"Sexy" è l'aggettivo più usato dal cast di On My Block per descrivere l'arrivo della terza stagione su Netflix, disponibile da oggi 11 marzo. Inoltre, i protagonisti di questo show coming-of-age hanno anticipato i temi che verranno trattati nei nuovi episodi.

"Parleremo molto d'amore e relazioni", spiega Brett Gray, che interpreta Jamal Turner, durante un'intervista fatta da Variety con il cast. "C'è la sensazione che il nostro show sia cresciuto, On my Block ha trovato il suo ritmo".

Al termine della seconda stagione della serie, che racconta la vita di un gruppo di teenager che vive nel quartiere Freeridge di Los Angeles, alcuni dei ragazzi sono stati misteriosamente rapiti, lasciando i fan pieni di domande su cosa sarebbe accaduto in seguito. E le risposte stanno per arrivare. "La prima stagione aveva il suo tema specifico e la seconda stagione aveva il suo tema specifico. Sento che la terza stagione sia una combinazione delle altre due", ha anticipato Jason Genao (Ruby). "Se la prima era sul versante comedy e la seconda sul versante drama, la terza..." "vi farà ridere e vi spezzerà il cuore", è intervenuto Diego Tinoco (Cesar), interrompendo il collega, il quale ha aggiunto: "è tutto lì, sarà un dramedy".



Secondo Jessica Marie Garcia (che interpreta la nuova arrivata nel gruppo, Jasmine), si giungerà a "un nuovo livello di perdita dell'innocenza. Fino a questo momento ci avete visti come un'unità, ma ora ci vedrete anche crescere individualmente". I vari personaggi, infatti, dovranno affrontare degli ostacoli davvero difficili da superare, come ha anticipato Tinoco.



Se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a vedere il trailer di On My Block.