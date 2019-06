Cast e prime foto da Summertime, la serie tv Netflix basata su Tre metri sopra il cielo

Sul suo account Instagram Netflix Italia ha pubblicato le prime immagini della nuova serie tv teen basata sul romanzo di Federico Moccia, Tre metri sopra il cielo.

In occasione del solstizio d'estate la piattaforma di streaming infatti ha deciso di presentare il cast ai suoi fan sui social.

I protagonisti saranno: Summer, Ale, Dario, Sofia, Elena e Blu.

Tra i giovani attori che li interpreteranno una menzione speciale va al protagonista Ludovico Tersigni, volto già noto della serialità italiana essendo uno dei protagonisti di Skam, la serie tv di Tim Vision.

Summertime, questo il nome del prodotto, sarà disponibile su Netflix soltanto nel 2020, intanto oggi sono iniziate le riprese a Ravenna, per poi continuare a Cesenatico e concludersi a Roma.

La storia, infatti, è ambientata nella costiera adriatica, dove i protagonisti Summer e Ale si incontrano e cominciano una relazione destinata a trasformare un'estate come le altre in un viaggio che li porterà a fare nuove esperienze e a diventare persone diverse da quelle che erano prima di conoscersi.

I due provengono da mondi diversi, lui ribelle, ex campione di moto che cerca di riprendere in mano la sua vita, lei invece una ragazza che vorrebbe andar via, ma è frenata dalla consapevolezza di essere l'unico elemento a tenere unita la propria famiglia.

A interpretarla l'esordiente Coco Rebecca Edogamhe, mentre tra gli amici dei personaggi principali troviamo l'attore Andrea Lattanzi, protagonista di Manuel e già presente in Sulla mia pelle.

Amanda Campana, Giovanni Maini e Alicia Ann Edogamhe sono invece gli altri esordienti che faranno parte del cast di questa nuova produzione nostrana, che non sarà la sola perché Netflix ha annunciato nuove serie tv italiane.