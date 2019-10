Il cast di She-Ra e le Principesse del Potere parla della nuova stagione

Dopo l'annuncio della quarta stagione di She-Ra e le Principesse del Potere, il cast di doppiatori ha svelato che ci saranno importanti novità per Glimmer e Catra nel corso delle puntate inedite della serie di animazione.

Durante il New York Comic-Con la produttrice Noelle Stevenson, insieme alle doppiatrici A.J. Michalka e Karen Fukuhara ha risposto alle domande di Entertainment Weekly. Ecco la risposta dell'interprete di Glimmer sulle prossime sfide che dovrà affrontare il suo personaggio: "È difficile per lei superare questo lutto e pensare alla persona che ha perso. Inoltre adesso che è diventata regina ha anche molte più responsabilità. Ha sempre cercato conferme dagli altri, ma adesso l'unica persona che poteva accontentarla non c'è più".

Anche la situazione attorno a Catra è cambiata molto, come spiega Michalka: "Non conosciamo ancora i poteri di Horde Prime[...] Catra ama essere al comando, inoltre la vedrete sfidare di persona Glimmer, dopo la sfida con Adora scoprirà di avere una nuova rivale, sarà una battaglia senza esclusione di colpi". Così dopo aver scoperto della presenza di un nuovo nemico di She-Ra e le Principesse del Potere, vediamo che anche per i personaggi principali le sfide si fanno sempre più complicate.

Ricordiamo che la quarta stagione della serie animata andrà in onda su Netflix a partire dal prossimo 5 novembre.