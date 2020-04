Il cast di Smallville si riunirà in una video chat di beneficenza

I protagonisti di Smallville stanno per riunirsi, seppur soltanto virtualmente. Le tre star della serie, Tom Welling, Michael Rosenbaum e Kristin Kreuk, si sono messe a disposizione per una nobile causa: una raccolta fondi per aiutare le persone in difficoltà per le conseguenze, anche economiche, della pandemia di coronavirus.

I tre attori incontreranno quindi in video chat il vincitore di un concorso, che potrà così soddisfare ogni curiosità sulla serie. I dettagli dell'iniziativa sono disponibili sulla piattaforma Omaze, su cui si legge:

"Abbiamo qualcosa di veramente super per te... una riunione del cast virtuale con Tom Welling, Kristin Kreuk e Michael Rosenbaum! Esatto, il trio che hai conosciuto e amato per 10 stagioni sta preparando in una video chat per parlare e rispondere a tutte le tue domande. Scopri gli scoop dietro le quinte dei tuoi episodi preferiti [...]. Scopri le loro prime impressioni l'uno sull'altro e come sono cambiate dopo aver lavorato così a lungo insieme [...] Inutile dire che parteciperai a una riunione memorabile."

I fondi che verranno raccolti andranno in sostegno della Ronald McDonald House di Los Angeles, che da quarant'anni offre alloggio, pasti e sostegno gratuiti alle famiglie di tutto il mondo che hanno bambini ricoverati negli ospedali locali. "Con l'incertezza finanziaria causata dalla pandemia di COVID-19" continua la spiegazione, "le donazioni sono in calo e l'istituto ha bisogno di sostegno. I fondi raccolti forniranno un aiuto urgente alle famiglie che chiamano la Ronald McDonald House di Los Angeles la loro casa lontano da casa."

Per partecipare, bisogna quindi avere almeno 18 anni e fare una donazione. Il vincitore, che sarà annunciato entro il 10 giugno, sarà in video chat con i tre attori di Smallville.

Michael Rosenbaum ha recentemtente parlato della Snyder Cut di Justice League, mentre un altro interprete della serie, Justin Hartley, è tornato recentemente a parlare del suo Green Arrow in Smallville.