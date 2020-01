Il cast di Star Trek: Picard rivela con quale personaggio del franchise si ubriacherebbe

Si è tenuto lunedì sera all'ArcLight Cinerama Dome di Los Angeles la prima mondiale dell'attesissima Star Trek: Picard, nuova serie CBS All Access dedicata al franchise creato da Gene Roddenberry che vede protagonista il grande Patrick Stewart nei ritrovati e più anziani panni di Jean-Luc Picard.

Presente all'anteprima e anche sul red carpet per le consuete interviste di rito, Variety ha voluto domandare a diversi membri del cast e della produzione con quale personaggio del franchise, passato o presente, gli sarebbe piaciuto ubriacarsi, magari bevendo qualche birra romulana all'iconico locale Ten Forward.



Patrick Stewart ha avuto la risposta più divertente: "Il fatto che me lo stiate chiedendo significa che una cosa del genere non è ancora successa. Comunque, adesso ci sono molti nuovi personaggi al mio fianco, persone davvero deliziose. Quindi berci un bicchiere o due di qualcosa di piacevole con qualcuno di loro sarebbe soltanto un grande piacere".

Il figlio del creatore di Star Trek e produttore di Picard, Rod Roddenberry, ha invece risposto: "Con mio padre. So che non è quello che mi state chiedendo, ma è quello che vorrei frequentare più di ogni altra persona al mondo". Il produttore esecutivo Akiva Goldsman ha detto: "Ovviamente Picard".



Star Trek: Picard andrà in onda sulla CBS a partire dal prossimo 23 gennaio 2020. Vi lasciamo alla nostra intervista con Sir. Patrick Stewart.