Il cast di Star Trek rende omaggio sui social a René Auberjonois

Quando si è diffusa la notizia della scomparsa di René Auberjonois, molti dei membri del franchise di Star Trek hanno voluto omaggiare l'attore attraverso i social. Qualcuno ci ha lavorato insieme, altri lo hanno conosciuto in occasione di qualche convention, ma Auberjonois ha lasciato in tutti un buon ricordo.

René Auberjonois, che aveva 79 anni, ha interpretato Odo, il capo della sicurezza della stazione spaziale, in Star Trek: Deep Space Nine, dirigendo anche otto episodi della serie. Era anche nel film Star Trek VI: The Undiscovered Country, nel ruolo del colonnello West, che non gli fu accreditato perché le sue scene non erano presenti nella versione per le sale cinematografiche, e furono successivamente incluse nel formato home video. Ha interpretato inoltre il personaggio di Ezral in un episodio di Star Trek: Enterprise.

L'attore lascia la moglie Judith, scrittrice, sposata 56 anni fa, i figli Remy-Luc e Tessa e tre nipoti.

Tra i vari tweet di cordoglio, Armin Shimerman scrive: "È con grande angoscia e senso di perdita che condivido con voi la scomparsa del caro René Auberjonois. Il suo ultimo messaggio per me era intitolato Non dimenticare... So che io, Kitty, e tutti quelli che lo conoscevano non lo dimenticheremo mai: il mondo sembra notevolmente più vuoto ora."

William Shatner lo ricorda così: "Ho appena sentito della morte del mio amico e collega attore René Auberjonois. Riassumere la sua vita in un tweet è quasi impossibile. A Judith, Tessa e Remy mando il mio amore e la mia forza. Vi terrò nei miei pensieri e ricorderò una meravigliosa amicizia con René."

Jane Brook commenta invece: "Mi dispiace molto sapere che il meraviglioso René Auberjonois è morto. Ho avuto l'onore di interpretare sua figlia in Boston Legal. I miei pensieri e le mie preghiere vanno alla sua famiglia, agli amici e ai suoi numerosi fan. Possa riposare in pace."

I fan di Star Trek sono ora in attesa della nuova serie, Star Trek: Picard, il cui cast spera sia all'altezza di The Next Generation.