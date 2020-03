Il cast di Star Trek The Next Generation e Picard festeggia un compleanno... in quarantena

Il cast di The Next Generation sembra essere davvero molto unito, come è possibile vedere in questa foto di Natale con i protagonisti di Star Trek. Ora si sono nuovamente ritrovati per festeggiare il compleanno di Marina Sirtis, l'interprete di Deanna Troi, comparsa anche in Star Trek: Picard.

Purtroppo, visto il periodo, neanche loro hanno potuto spegnere le candeline nella consuetudine di una classica festa di compleanno. La quarantena ha però insegnato a tutti che la tecnologia può essere un valido aiuto per comunicare e sentirsi vicini, seppur virtualmente. Ecco così che grazie a Zoom ha potuto aver luogo una videoconferenza del tutto particolare.

Nella foto pubblicata su Twitter dalla stessa Sirtis vediamo quindi comparire molti volti noti ai fan di Star Trek: Patrick Stewart, LeVar Burton, Wil Wheaton, Brent Spiner, Michael Dorn, Jonathan Frakes e Gates McFadden.

"Ho i migliori amici del mondo. Considerando tutto, questo è stato il miglior regalo di compleanno. TNGRules", ha scritto la festeggiata. Sicuramente un bel modo per ritrovarsi con gli ex-colleghi. Purtroppo non tutti hanno avuto la possibilità di ritornare a recitare insieme in Picard, anche se alcuni di loro hanno voluto ritrovarsi sul set.

Lo stesso Patrick Stewart ha voluto allietare la quarantena dei fan leggendo dei sonetti di Shakespeare su Twitter.