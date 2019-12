Il cast di Star Trek - The Next Generation protagonista di questa foto per le feste

Tutti i fan del franchise creato da Gene Roddenberry sono in trepidante attesa della serie incentrata sul capitano di Star Trek - The Next Generation, nel frattempo una foto con il cast protagonista dello show è diventata subito virale.

Per festeggiare il Natale infatti i numerosi personaggi dello show andato in onda nel 1987 si sono ritrovati per una cena, permettendo ai fan di rivedere in una sola immagine gli interpreti di Worf, Data, Will Riker, Geordi LaForge e il produttore esecutivo Rick Berman. Potete vedere la foto in calce alla notizia nel tweet condiviso da Jonathan Frakes, che in pochissimo tempo ha ricevuto più di 22 mila Mi Piace e oltre duemila commenti. Anche gli altri attori hanno voluto mostrare la stessa foto, decidendo di twittarla anche loro e suscitando lo stesso interesse nei numerosi appassionati della serie.

Nel corso delle frequenti interviste e apparizioni nelle convention americane, i protagonisti dello show hanno sempre confermato il loro grande attaccamento per l'universo di Star Trek, tanto da sperare di fare una breve apparizione anche nella prima stagione di Picard. Nel frattempo l'interprete di Worf ha ammesso di essere al lavoro su una serie dedicata al suo personaggio di Star Trek - The Next Generation.