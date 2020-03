Il cast di Star Trek: Voyager si riunisce in un epico selfie pubblicato da Tim Russ

I membri del cast di Star Trek: Voyager si sono riuniti a bordo di Star Trek: The Cruise, con l'attore Tim Russ, interprete di Tuvok nella serie, che ha condiviso sui suoi canali social l'epico selfie.

Nell'immagine, che potete visionare in calce all'articolo, figurano Roxann Dawson (B'Elanna Torres), Kate Mulgrew (Kathryn Janeway), Jeri Ryan (Seven of Nine), Robert Picardo (The Doctor), Garrett Wang (Harry Kim) e Ethan Phillips (Neelix). Lo scatto è stato effettuato per festeggiare il 25esimo anniversario di Star Trek: Voyager.

La Ryan è tornata come Seven of Nine in Star Trek: Picard, e ha parlato anche dell'eventualità di una reunion per nuove avventure di Star Trek: Voyager: "Mi piacerebbe riunirmi con alcuni di quei personaggi? Certo, penso che sarebbe fantastico. Non ho necessariamente bisogno di fare di nuovo uno spettacolo Voyager. Penso di averlo già fatto. Ma non sono una scrittrice. Non posso davvero dire niente a riguardo."

L'attrice recentemente ha parlato anche della sua esperienza durante la produzione di Picard, in relazione a quella di Voyager.

"Mi sono divertita molto su Picard. È un set molto felice. È un set molto rilassato, il che è stato grandioso. Non ho avuto un'esperienza fenomenale nel girare Voyager. Sfortunatamente, non ho un bel ricordo di quei quattro anni, quindi rivisitare questo personaggio in un'esperienza di lavoro più piacevole è stato fantastico.”

