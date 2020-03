Il cast storico di Star Trek: The Next Generation si riunisce sul set di Picard

Dopo aver visto vecchie conoscenze della Flotta Stellare nell'ultimo di Star Trek: Picard, ecco arrivare in rete alcune foto dal dietro le quinte dello show con la riunione del cast storico di Star Trek: The Next Generation.

Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, la new entry del franchise Isa Briones ha pubblicato su Instagram alcune foto in compagnia di Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Marina Sartis e i loro ex colleghi LeVar Burton e Michael Dorn durante una visita del set.

"Probabilmente è uno dei giorni più surreali della mia vita" ha scritto l'attrice. "Uno di quei momenti in cui di guardi intorno e pensi "Come fa questa ed essere la mia vita?" (in senso positivo). Sono davvero una delle ragazze più fortunate del mondo nel far parte di questa famiglia."

Nonostante la presenza dei due attori durante le riprese, la produttrice esecutive Heather Kadin per il momento ha escluso una futura apparizione di Geordi La Forge e Worf in Star Trek: Picard: "Abbiamo deciso di non portare indietro i personaggi storici che non contribuirebbero in modo organico a questa storia. Per questo, sfortunatamente, non ci sono Michael Dorn nei panni di Worf e LeVar Burton in quelli di Geordi. Altrimenti sarebbe una Next Next Generation."

Il prossimo episodio della serie, intitolato 'Broken Pieces', sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal prossimo 13 marzo. Nel frattempo, per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Star Trek: Picard 1x07.