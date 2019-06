Il cast di Stranger Things gioca a Search Party da Jimmy Fallon

Si parla di anni '80 nel match di Search Party andato in onda durante The Tonight Show di Jimmy Fallon con i protagonisti di Stranger Things divisi in due squadre nel ruolo dei concorrenti.

Le due squadre, capitanate dallo stesso Jimmy Fallon e dal membro dei Roots Tariq Trotter, sono state quindi composte da Millie Bobby Brown, Noah Schnapp e Sadi Sink per il team Fallon e da Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo e Caleb McLaughin per il team Trotter.

Search Party è, di fatto, una versione aggiornata dello storico show Family Feud: qui, però, i concorrenti devono indovinare dei completamenti esatti a delle ricerche popolari fatte su Google dagli utenti e lasciate appositamente monche delle ultime parole. 'Perché gli anni '80 sono stati i peggiori per...' è stata una delle prime ricerche da completare, per la quale le risposte esatte erano cose come 'I capelli', 'I vestiti' o 'La musica'. C'è da dire che nessun membro del cast si è trovato d'accordo con affermazioni del genere: sarebbe stato quantomeno controproducente!

Gaten Matarazzo promette grandi cose per questa terza stagione di Stranger Things, annunciando anche che non sarà una stagione adatta ai deboli di cuore. Nel frattempo continua a conquistare terreno il merchandising della serie: sono in arrivo gli hamburger di Stranger Things!